Relanzan una clásica parodia de vaqueros en cines

By:

La cantante Beyoncé quedó fuera de las nominaciones de la Asociación de Música Country este año.

A pesar de que ocho de sus canciones de su álbum "Cowboy Carter" alcanzaron la lista Billboard top 10.

Morgan Wallen lidera con siete nominaciones, incluyendo artista del año, y su dueto "I Had Some Help" junto a Post Malone está nominado al sencillo, canción, evento musical y video musical del año.

Los premios C-M-A se realizarán el 20 de noviembre en Nashville.

En otras noticias, la clásica parodia de vaqueros de Mel Brooks "Blazing Saddles" regresa a las salas de cine para su 50 aniversario.

La clásica comedia se presentará el domingo, 15 de septiembre y el miércoles 18 de septiembre.

Para más información, ingrese a fathomevents.com.