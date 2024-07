Salud y Vida: Vishal Shukla y el triunfo sobre la adversidad

By:

De un trágico accidente en las soleadas playas de California a la conquista del pico más alto de Oregon. Esta es la increíble historia de un hombre que dejó atónitos a los médicos que le dijeron que nunca volvería a caminar.

Al ver a Vishal Shukla, de 24 años, nunca sabrías que hace un año un accidente de surf corporal lo dejó sin poder levantar ni un dedo.

"Me rompí instantáneamente la vértebra C5. Como un interruptor de la luz, me rompí el cuello y me quedé paralizado del cuello para abajo, y de buenas a primeras, supe que estaba paralizado", agrega Vishal Shukla

En un principio, los médicos le dijeron a Shukla que nunca volvería a caminar, un pronóstico devastador para un joven que había pasado la vida practicando surf, senderismo y escalando montañas.

"Veía literalmente cómo mi propio cuerpo se deterioraba con solo tumbarme dos semanas seguidas. Mis uñas dejaron de crecer. Mis músculos se atrofiaban", agrega Vishal Shukla

Pero entonces encontró fuerza e inspiración.

"Estaba sentado en mi silla de ruedas mirando por la ventana al monte Olimpo y miré por el móvil al monte Hood, y todo encajó. ¿Y qué? Sería increíble si, en algún momento de mi vida, pudiera recuperarme hasta el punto de poder escalar el monte Hood" agrega Vishal Shukla

Como la mayoría de los objetivos, empezó con pasos de bebé: primero el movimiento de un dedo, luego levantarse y avanzar arrastrando los pies.

Diez pasos llevaron a 60 pasos que llevaron a 200 pasos.

Y solo un mes después de su accidente, Shukla caminó una milla.

"Si Vishal se hubiera quedado sentado y no se hubiera esforzado al principio, es muy poco probable que pudiera moverse como se mueve ahora", agrega Peter Spence, Terapista Físico en Intermountain Health.

Solo 14 meses después de que le dijeran que no volvería a caminar, Shukla se plantó en la cima de Monte Hood en Oregon.

"Quise rendirme al menos una docena de veces, pero sabía a ciencia cierta que dentro de un mes, cuando esté cómodo en mi casa, sabiendo que no escalé la cima de esa montaña cuando solo estaba a una milla de distancia, estaría lleno de arrepentimiento", agrega Vishal Shukla

Escalar el Monte Hood no solo fue un objetivo personal para Shukla, también fue un objetivo filantrópico.

Donde consiguió recaudar más de mil seiscientos dólares para Neuroworx, un centro de rehabilitación sin fines de lucro de Utah.