Albergue de Harlingen preparado para refugiar a la comunidad del frente frío

El albergue permanente 'Loaves and Fishes' ubicado en Harlingen reportó que está recibiendo un mayor número de solicitantes de refugio debido al frente frío.

Ante los cambios climáticos extremos que se registraran en las próximas horas, 'Loaves and Fishes' incrementa la demanda por refugio de quienes carecen de vivienda y se encuentran temporalmente en condiciones vulnerables en Harlingen.

"Este es el primer día que me voy estoy quedando aquí y me van a ayudar por un mes mientras encuentro trabajo, la cosa es que se me hacía bien difícil porque tenía dos perritos y no podía hacer nada", comentó David Csanova, un refugiado en Harlingen.

De acuerdo a un reporte emitido por el albergue, en las últimas horas se ha registrado el ingreso de familias y grupos de personas que buscan garantizar alimento y techo para pasar la noche.

Actualmente, 80 personas han sido registradas para permanecer temporalmente en el albergue, pero aún existe espacio para quienes lo necesiten.