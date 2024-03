Aquí Entre Nos: Steve! Martin, a documentary in Two Pieces, llega a Apple TV+ este viernes

Muchos ya están de vacaciones y que mejor disfrutar entre familia, y si quiere hacerlo viendo alguna película.

Pronto estrenará un doble documental de Steve Martin; Austin Butler tiene varios proyectos en la mira; y "A Simple Favor" tendrá segunda parte.

Un tipo salvaje y loco tiene dos documentales.

"Steve! Martin, a documentary in Two Pieces", del ganador del Oscar Morgan Neville, se reparte entre "Then", sobre sus luchas tempranas y ascenso a la fama.

Y "Now", sobre el éxito y felicidad de sus años más recientes.

"Steve! Martin, a documentary in Two Pieces" se estrena este viernes en Apple TV Plus.

Austin Butler se dirige a una vida de crimen.

Protagonizará la película de acción de Darren Aronofsky, "Caught Stealing".

Butler interpretará a un exbeisbolista que lucha para sobrevivir en el bajo mundo criminal de Nueva York en LOS 90.

Sus otras próximas películas incluyen "The Bikeriders" y "City on FIre".

Otra ronda de "A Simple Favor" viene en camino.

Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding y el director Paul Feig se reunirán para una secuela del glamoroso misterio de 2018.

"A simple favor two" incluirá un asesinato y una traición en una boda en La Isla de Capri.