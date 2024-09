Arrestan a cinco personas en España por hacerse pasar por Brad Pitt

Las autoridades españolas dicen que arrestaron a cinco personas que se hicieron pasar por Brad Pitt en línea y estafaron a dos mujeres por más de 350.000 dólares.

Supuestamente, contactaron a las mujeres a través de una página de fans, intercambiaron mensajes privados con ellas y las animaron a invertir en proyectos inexistentes.

El publicista de Pitt recuerda a los fans: el actor no está en línea y no tiene una cuenta en redes sociales.

En otras noticias, Kristen Bell y Adam Brody son una pareja improbable en la serie de comedia romántica "Nobody Wants This."

Las estrellas dicen que hacer de la pareja entre una anfitriona de pódcast y un rabino les dio a cada uno un dispositivo para profundizar en sus personajes.

"Nobody Wants This" ya está disponible en Netflix.