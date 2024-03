Asisten a personas discapacitadas en el aeropuerto de Brownsville

En Brownsville, el aeropuerto internacional de la ciudad, implementa el programa denominado girasol. Una iniciativa que permite hacer visible lo invisible.

En conferencia de prensa, el alcalde de Brownsville, John Cowen junto a otros funcionarios de la ciudad activaron el programa girasol sumándose a más de 80 aeropuertos en la nación.

Este programa permite identificar al usuario que requiere de accesibilidad especial en el aeropuerto al padecer de una discapacidad.

"La importancia es que nuestra comunidad le dé el respeto a la inclusión de que sepamos que necesitamos un poco de ayuda y es para niños con debilidades, pero también es para nuestros papás abuelos, veteranos porque a lo mejor las rodillas no funcionan como antes", agrega Sergio Zarate, presidente de la organización sin fines de lucro Down by the Border

El programa girasol entra en vigor en el aeropuerto internacional de Brownsville y la Isla del Padre, avanzando en un proceso de adaptación para el personal del aeropuerto y los usuarios que utilizan este medio de transporte para viajar.