Cheques le Cuestan Miles a Pequeños Negocios

BROWNSVILLE – El fiscal de distrito del condado Cameron dice que la mayoría de los casos de cheques activos en los que su oficina está trabajando actualmente involucran a negocios familiares.

Una repostera local, Cory Bryan, dijo que unos cientos de dólares podrían no ser un gran problema para una gran corporación, pero para ella, es su sustento.

Bryan está celebrando ocho años de dulce éxito, vendiendo cupcakes gourmet en Cupcakes by Cory.

Ella dijo que un evento reciente es su segunda venta en el establecimiento que no olvidará.

"Tuvimos una boda, una orden de pasteles de tres niveles y no pensamos en nada", explica. "Montamos, entregamos el pastel. Bueno, he aquí, se nos entregó un cheque por la cantidad total, por supuesto, lo depositó y fue devuelto ".

Bryan dice que el cheque significó una pérdida de $250 para los negocios.

"Confiamos en todos", dice Bryan. "No creemos que alguien tenga la mala intención de dejar un cheque sin fondos, pero sí ayuda un poco".

El fiscal de distrito del condado Cameron, Luis Saenz, le dice a CHANNEL 5 NEWS que hay investigadores dedicados a rastrear a las personas que dan cheques sin fondos.

"Si tienes una tienda en el vecindario y llevas un cheque por $50 a $100, tal vez a H-E-B o Walmart, no es gran cosa", dice Saenz. "Pero (una pequeña empresa) para que ese cheque no sea bueno, podría representar una gran parte de su ingreso semanal o mensual".

Algunas personas simplemente cometen un error al escribir un cheque con fondos insuficientes, dice.

Pero otros se han convertido en expertos en eso.

"(Hay) personas que manipulan el sistema, personas que saben cómo abrir cuentas en diferentes bancos, tienen cuentas bancarias diferentes, tienen diferentes cheques", dice Saenz. "Realmente se aprovechan del sistema".

Él dice que le está dando a los delincuentes una semana para pagar lo que deben o que podrían enfrentar el tiempo en la cárcel.

El período de amnistía se llevará a cabo del 30 de abril al 4 de mayo.

"Aproveche esto al no ser arrestado, al no tener que comparecer ante el tribunal e incurrir en costos adicionales de multas, y costos judiciales y honorarios de abogados", dijo.

Bryan dijo que tuvo que dejar de aceptar los cheques personales por completo. Ella dice que se detuvo cuando alcanzó pérdidas de alrededor de $1,000 en ganancias.

"Todos necesitan su colección de dinero, es su trabajo y todos deben recibir un pago", dice ella.

Ella está pidiendo a otros que ayuden a mantener a flote a las empresas locales al no pagar con cheques sin fondos.

Saenz agrega que no se están escribiendo tantos cheques como antes debido al aumento en el uso de tarjetas de débito y crédito.

Él quiere recordar a los propietarios de pequeñas empresas que tienen derecho a rechazar cualquier cheque personal.