Detención de alcalde de Progreso Gerardo Alanís

Acabamos de escuchar las reacciones de algunos vecinos de progreso, tras la noticia de la detención del alcalde de esta ciudad, el abogado del gobierno municipal, no ha ofrecido más detalles.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvo a una persona esta mañana.

Según un comunicado de prensa de esa agencia, la detención ocurrió como parte de una investigación de combate al crimen organizado y el narco tráfico.

Pudimos conversar con algunos vecinos sobre esta noticia.

"Pues mal, no sé, no, no, no sabía de eso. Si es preocupante porque, pues, hay que ver primeramente los cargos, el porqué está detenido y pues se supone que son nuestros representantes y que nosotros, pues, necesitamos que se sean personas, pues confiables, que puedan liderar aquí verdad.", agrega residente de Progreso.

El hermano del alcalde, Francisco "Frank" Alanís, fue acusado de narco tráfico en octubre. Él se declaró no culpable.

Noticias RGV se ha comunicado con el tribunal federal en McAllen en repetidas ocasiones para saber más sobre lo que sigue para el alcalde.