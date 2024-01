Distritos Escolares del Valle cancelan las clases por el frío ártico

La ola de frío ártico obligó a que la gran mayoría de distritos escolares del Valle cancelaran este martes 16 de enero las clases.

En Harlingen, optaron por no hacerlo y retrasaron el inicio de las clases una hora en lugar de que los estudiantes perdieran la jornada.

Harlingen ISD argumentó, entre otras razones, que no había motivos para hacerlo, puesto que las condiciones de las carreteras eran seguras.

"No están las carreteras mojadas, no hay nada de nieve, más que nada queremos que el bienestar de los niños, y que estén aprendiendo a los niños y obviamente no queremos una inconveniencia para los padres, sabemos que todos los padres están trabajando y si los niños se tienen que quedar, pues obviamente los padres que figurar esa parte, verdad", dijo Juan Rodríguez, coordinador de mercadotecnia y alcance estudiantil.

Harlingen ISD es una excepción, porque la gran mayoría de distritos escolares del Valle decidieron cancelar las clases.

Un día antes se dio aviso a las familias de los cambios que se iban a producir y se espera que este miércoles 17 de enero los distritos escolares vuelvan al horario habitual de clases.

En el caso del Distrito Escolar Independiente de Brownsville, la vuelta a clases será el miércoles 17 de enero.

Las escuelas primarias comenzarán a partir de las 10:00 a. m., mientras que las escuelas secundarias y las preparatorias desde las 10:45 a. m.

Por su parte, el Distrito Escolar Independiente de Edinburg reportó la vuelta a clases para el miércoles 17 de enero.

En el caso de las escuelas primarias, estas abrirán desde las 10:00 a. m., mientras que las secundarias lo harán desde las 10:30 a. m., mientras que las preparatorias desde las 11:00 a. m.

Por otra parte, en el Distrito Escolar Independiente de Weslaco, las escuelas primarias abrirán desde las 9:30 a. m., las escuelas secundarias a partir de las 9:45 a. m. y las preparatorias desde las 10:00 a. m.

