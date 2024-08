Especialista en magia cómica realiza una breve presentacion

Oscar Muñoz, doctor en magia de la Fraternidad FFFF de Batavia, Nueva York, visita Noticias RGV para realizar una breve presentacion de sus trucos de magia.

Oscar aporta más de 27 años de experiencia como orador motivacional, profesional y maestro de la magia cómica. Es conocido en todo el estado de Texas como el principal especialista en el campo de los espectáculos de magia educativos y motivacionales para estudiantes de todas las edades y niveles.

Oscar también ha aparecido en televisión, ha sido publicado en numerosas revistas y ha dado conferencias para organizaciones de todo el mundo. Fue el primer estadounidense en recibir el Campeonato Internacional de Animadores Infantiles en Blackpool, Inglaterra. Otros premios son, 1999 International Brotherhood of Magicians Gold Cup Champion, The Society of American Magician First Place Gold Medal, The Texas Association of Magician 3 veces Campeón, y es el actual IBM (International Brotherhood of Magicians) Presidente.

Vea el video para la entrevista completa.