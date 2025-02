Estrenan 'The Unbreakable Boy' en cines

"Ne Zha Two" es la número uno. La película china ha superado a "Inside Out Two" como la película animada más taquillera del mundo.

Según una plataforma china de venta de entradas, ha recaudado 1.690 millones de dólares, casi en su totalidad en cines chinos.

Todo es felicidad para el elenco y el equipo de "The Unbreakable Boy".

El drama inspirador basado en una historia real, que se filmó a fines de 2020, finalmente llega a los cines.

"Cuatro años y medio después, todavía tenemos un hilo de mensajes de texto con la mitad de nuestro elenco y equipo. Y sí, hay una conexión y un vínculo familiar realmente especiales en este proyecto que estoy muy emocionado de compartir".

"The Unbreakable Boy" se estrena en cines este viernes.

En otras noticias, Janelle Monae se queda con el dinero y se va.

La galardonada actriz protagonizará una adaptación de las memorias de Tanya Smith, "Never Saw Me Coming".

Smith pasó de ser una hacker adolescente a volverse la mente maestra de robos multimillonarios, superando a los agentes federales que pensaban que una mujer negra no podía ser lo suficientemente inteligente como para llevar a cabo crímenes tan sofisticados.

Monáe no solo tendrá el papel principal, sino que también lo producirá.