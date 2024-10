Estudiantes del Valle participan en concurso de barbacoa

Esta semana varios equipos de BBQ de diferentes distritos escolares del Valle tuvieron la oportunidad de poner sus habilidades a prueba.

Por años, el mundo de BBQ ha sido dominado por los hombres. Pero unas jovencitas del Valle están demostrando que las mujeres también pueden.

Jasmin Morón es una estudiante de décimo grado del Distrito Escolar de La Villa y forma parte de un equipo femenil. Es la primera vez que ellas han participado en este tipo de concurso, por lo que las jóvenes buscan romper barreras al momento de cocinar en la parrilla.

"La mayoría de la gente simplemente confiaría y pensaría que es solo un equipo de chicos, pero cuando llegamos aquí fue un shock para la mayoría que 'es un equipo de solo chicas' y eso es lo que queremos, queremos que la gente vea que podemos hacer lo que hacen los hombres", comentó Jasmin.

Kayleen Flores, estudiante de 12 grado de La Feria ISD, también está rompiendo barrera.

Flores dice que su madre también sabe cocinar una buena carne asada, desde que era pequeña su mamá le ha empujado a ser una mujer independiente.

"Me gusta la barbacoa porque mi madre me animó a hacer barbacoas agrícolas y de carpintería. Crecí con mi madre siendo madre soltera y el solo hecho de verla hacer todo lo que nuestro padre no podía me inspiró a hacer las mismas cosas que ella puede hacer", expresó Flores.

Es el segundo año que el Distrito Escolar realiza este concurso. Los equipos fueron juzgados a través de cinco platillos típicos.

Cassandra Zuviata es la directora de trayectoria universitaria para el Distrito Escolar de La Feria. Ella dice que el concurso es una oportunidad para que los estudiantes puedan demostrar sus habilidades en la cocina.

19 equipos jóvenes de 11 distritos escolares formaron parte de la competencia culinaria esta semana.