Evento de mujeres distinguidas en McAllen

By:

Cynthia Sakulenzki, presidenta de 'Hats off to Women of Distinction' visita Noticias RGV para invitar a la comunidad a un evento de mujeres distinguidas.

Descripción:

Acompáñenos en una reunión de mujeres de negocios consumadas para conmemorar sus éxitos. Este evento ofrece una oportunidad única para establecer contactos, explorar experiencias de compras y obtener información valiosa para la creación y expansión de negocios.

Además, las asistentes tendrán la oportunidad de mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la moda, mostrando lo último en estilos de sombreros del Derby de Kentucky. No se pierda esta ocasión única para celebrar logros, fomentar contactos y potenciar su viaje empresarial.

Ubicación: 801 East Fern, Suite 131, McAllen, TX, United States, Texas

Número de contacto: (956) 928-0060

Para más información sobre el evento, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.