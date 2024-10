Federación de ciegos del estado de Texas otorga beca a estudiante con discapacidad

Un estudiante de UTRGV con discapacidad visual fue honrado con una beca por parte de la federación de ciegos del estado de Texas.

Erik Iván Hernández nació con una discapacidad visual llamada síndrome de Stickler, esto, es una enfermedad de la vista que en muchos casos puede ser heredada. Y en el caso de Erik, en su familia, su abuelo y su madre tienen la misma condición visual que él.

Erick es un habitante de Brownsville de 25 años que estudia la carrera de educación en UTRGV, y su sueño es ser maestro de historia.

"Yo decidí estudiar educación por ser una parte muy importante en la sociedad, el poder educar a los jóvenes que es el futuro del país o del mundo, e historia, porque se me hace fascinante el conocer nuestro pasado", agrega Erik Iván Hernández, estudiante de UTRGV.

Tener una visión limitada no detiene a Erik, ya que aparte de estudiar una carrera universitaria, se casó el año pasado y es voluntario en una iglesia en Brownsville y Matamoros, donde ayuda en refugios de indigentes recolectando insumos de comida y ropa para ellos.

Por su labor comunitaria y sus buenas calificaciones ganó una beca otorgada por la federación de ciegos del estado de Texas.

Erik comenta que tuvo dificultades buscando libros de lectura Braile para su educación universitaria, pero que en UTRGV lo ayudan facilitándole todas las herramientas necesarias.

"UTRGV me ha dado la facilidad de decirme, el libro en braille no lo tenemos, pero está en digital, está a la accesibilidad de tu mano y pues ya no hay excusas que pueda decir que yo no conseguí el libro. Si usted tiene alguna discapacidad visual, puede inscribirse en una beca en la Federación de ciegos del estado de Texas, aunque estas besas solo son entregadas a 5 personas al año", agrega Erik Iván Hernández, estudiante de UTRGV.

La federación de ciegos del estado de Texas está dedicada a la integración completa de los ciegos en la sociedad y entrega becas de estudio anuales a personas con discapacidad visual que destaquen en labores sociales o en buenas calificaciones escolares.

"Se las damos por su excelencia académica y también porque sobresalen como individuos que trabajan en la comunidad, como voluntarios, que hacen un cambio en la vida de otras personas", agrega Daniel Martínez, secretario de la federación de ciegos del estado de Texas.

Las personas con discapacidad visual en el Valle del Río Grande que quieran solicitar alguna beca o requieran o grupos de apoyo para invidentes pueden ponerse en contacto con la federación a través del teléfono 2819687733 o por la página web nfbtx.org.