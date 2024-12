Fotógrafa local presenta sus sesiones fotográficas por temporada navideña

Maria Dávila, fotógrafa profesional, visita Noticias RGV para informarnos sobre los servicios que ofrece y del próximo evento de fotografía con santa.

Descripción del negocio:

María Dávila realiza todo tipo de fotografías desde recién nacidos hasta adultos. Las imágenes tardan entre 14 y 21 días en entregarse.

In the moment photography by Maria Dávila graba historias y publica imágenes tomadas durante Photoshop para promover su trabajo en sus sitios web o medios de comunicación social.

¡Descripción del evento ''Annual Santa Minis Are Here!'':

¡Acompáñanos en una experiencia navideña mágica! Santa estará de visita en nuestro estudio, y no podemos esperar para capturar la alegría. Tarifa de la sesión: $65 (incluye 3 imágenes digitales) imágenes adicionales: $20 cada una (ejemplo si desea solo 1 imagen adicional) todas las imágenes: $100 opciones: santa mini sesión (santa es opcional) sí, usted puede comprar una mini sesión adicional para capturar tanto santa y no santa fotos mismo día de entrega de fotos no se necesitan citas llegar listo

Ubicación del negocio: 411 E Mahl St, Edinburg

Para más información del negocio fotográfico, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.