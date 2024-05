Impacto persistente un año después del trágico accidente en Brownsville

Se cumple un año desde que un grupo de inmigrantes que esperaban en una parada de autobús en Brownsville fueron atropellados por un vehículo.

Algunos de ellos murieron, mientras que otros quedaron con algunas heridas.

Uno de los sobrevivientes que continúa viviendo aquí en el Valle le comparte a Noticias RGV como ha cambiado dramáticamente su vida desde aquel trágico día.

"Recuerdo lo triste que fue todo y cómo cambió mi vida de una noche a otra", agrega Gabriel Gallardo, Víctima.

Un año después, el recuerdo sigue latente para Gabriel Gallardo.

Él y sus dos primos estaban entre los que fueron atropellados por un conductor frente al centro Ozanam el pasado 7 de mayo de 2023.

Uno no de ellos no sobrevivió, el otro sufrió múltiples fracturas, y necesitó terapia durante dos meses.

Gallardo es originario de Venezuela y acaba de recibir su permiso de trabajo por cuál comenzó a busca empleo, además planeaba ir a Nueva York para encontrar trabajo.

"Yo quería darles todo, que mi mamá ya no trabajara, darle un mejor futuro a mi abuelo, a mi esposa, a mis hijos, pero en esta situación siento que no, no sé ni qué hacer". Gabriel Gallardo, Víctima

Lamentablemente, Gallardo perdió la pierna, por ahora vive en Harlingen con su mujer y sus hijos de 8 y cinco años.

"Lamentablemente, pasó esto, pero es lo que me pasó y es con lo que tengo que vivir. Pero tengo que aprender a vivir con esto y seguir adelante"m agrega Gabriel Gallardo, Víctima.

El centro Ozanam ayudó a Gallardo a traer a su familia al Valle.

El director ejecutivo del centro Ozanam, Víctor Maldonado, comenta que el centro también le proporcionó a él y a otros ayuda para el alquiler durante un año.

"Este tipo de tragedias esperamos que nunca tengamos algo así en la ciudad", agrega Víctor Maldonado, Director Ejecutivo, Centro Ozanam.

El director del centro dice que aunque la ciudad movió la parada del autobús, siente que los que están ahí siguen en riesgo.

"Todos están parados ahí todas las mañanas sin una protección si algo como esa horrible situación volviera a suceder", agrega Víctor Maldonado, Director Ejecutivo, Centro Ozanam.

Ahora hay una obra en construcción donde estaba la parada de autobús. Y aunque ya no esté, los que estuvieron ahí, los que perdieron familiares o los que resultaron heridos nunca olvidarán lo sucedido.

Para Gallardo, su prótesis es un recordatorio constante, y sabe que las secuelas representan un gran desafío, pero piensa encontrar la forma de seguir sacando a su familia adelante.

"Pues yo can la ganas que tengo y con las ganas que tengo aquí para salir adelante pues no creo que un prostético se me quite la gana. Quiero hacer a lo que vine. Con las ganas que tengo para salir adelante no creo que una prótesis me quite las ganas de trabajar. Quiero hacer lo que vine a hacer", agrega Gabriel Gallardo, Víctima.

El conductor, George Álvarez, permanece tras las rejas esta noche después de que la policía lo arrestara y acusara de ocho cargos de homicidio por intoxicación, así como de 10 cargos de agresión agravada con un arma mortal.

Álvarez se ha declarado no culpable.