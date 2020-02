México confirma primeros dos casos de coronavirus

Un hombre usa mascarilla para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en Ciudad de México, viernes 28 de febrero de 2020. El subsecretario de Salud de México anunció que el país tiene dos casos confirmados de VOCID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus. (AP Photo/Fernando)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El gobierno de México anunció el viernes que el país tiene dos casos confirmados del nuevo tipo de coronavirus. Ambos están aislados, uno en un hospital y el otro en un hotel. En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar la gravedad de la enfermedad COVID-19 al decir que “ni siquiera es equivalente a la influenza”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que uno de los enfermos está en la capital y el otro en el estado norteño de Sinaloa. Si bien falta el segundo examen de este caso, dijo que “se da ya por confirmado”. Ninguno de los dos está grave.

Por lo menos cinco contactos familiares del primer enfermo fueron aislados. López-Gatell dijo que uno de los hombres había tenido contacto con alguien que viajó a la región del norte de Italia, donde se produjo un brote, y había regresado a México entre el viernes y el sábado pasado.

La gripe estacional mata a más gente porque se contagia a más gente, pero parece que el nuevo virus tiene una tasa de mortalidad mucho mayor.

En la ciudad de Wuhan, en el centro de China y donde estalló el brote, murieron entre el 2 y el 4% de los enfermos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En el resto de China, la tasa de mortalidad es de 0,7%. En promedio, la tasa de mortalidad de la gripe estacional es de 0,1%, aproximadamente.

López Obrador dijo que hay que reaccionar con mesura. “No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal”, dijo López Obrador. “Se va a estar informando... para evitar amarillismo. Que no haya exageraciones para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor”.

El miércoles, Brasil confirmó el primer caso del coronavirus registrado en Latinoamérica en un hombre que viajó a Italia hace unas semanas.

López Obrador, que realiza largas conferencias de prensa casi todos los días, anunció que sus funcionarios realizarán conferencias sobre el coronavirus todas las noches.

López-Gatell señaló que se debe dejar de lado la tradicional costumbre mexicana de saludar con fuertes apretones de mano, abrazos y besos.

El presidente soltó una risa cuando el funcionario sugirió reemplazar esos saludos con un abrazo a uno mismo, un gesto que López Obrador suele hacer frente a grandes multitudes cuando no puede saludar individualmente a la gente.

Los casos confirmados desviaron la atención de los aquejados pasajeros que se encuentran en el crucero MSC Meraviglia, que fue rechazado en dos puertos antes de atracar en el destino turístico de Cozumel, en el Caribe mexicano, el jueves. Las personas a bordo finalmente pudieron salir de la embarcación el viernes luego de que unas revisiones de salud encontraron influenza, pero ningún caso del coronavirus, en un miembro de la tripulación y un pasajero.

Algunos de los aproximadamente 4.580 pasajeros desembarcaron el viernes en Cozumel, de acuerdo con MSC Cruises, que dijo que les ofrecerá rembolsos del 100% de las tarifas del crucero “debido al carácter disruptivo de su vacación”.

“Los ánimos, en general, estaban bien, sobre todo ante la difícil situación que se había desarrollado en la víspera”, de acuerdo con la compañía.

El barco tenía programado zarpar de Cozumel el viernes por la noche y regresar a su puerto de origen en Miami el domingo.

