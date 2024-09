Muere otra víctima: Suben a 22 las muertes en El Paso

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) - Otras dos personas fallecieron de sus heridas sufridas en la matanza de este fin de semana en El Paso, Texas, con lo que la cifra de muertes asciende a 22, informaron el lunes las autoridades.



El fin de semana se informó de 20 víctimas fatales. El lunes mediante Twitter, la policía de El Paso informó que una víctima más murió en el hospital con lo que la cifra ascendió a 21. Poco después el doctor Stephen Flaherty, del Centro Médico Del Sol, dijo que otra persona falleció en ese centro, con lo que la cifra se elevó a 22.



No se dieron más detalles.



Más de 20 personas resultaron heridas en ese ataque. El sospechoso, Patrick Crusius, de 21 años, está detenido, acusado de asesinato punible con la pena capital.



Horas antes el lunes, el presidente Donald Trump condenó el ataque de El Paso y otro ocurrido el fin de semana, en Dayton, Ohio.



(Copyright 2019 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.)