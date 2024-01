Neumólogo aconseja como cuidar los pulmones ante las bajas temperaturas

Con las bajas temperaturas ciertas personas presentan problemas de salud como la gripe, sin embargo, los cambios bruscos de temperatura pueden acarrear problemas más severos.

En esta temporada de invierno, los pulmones son uno de los órganos que suelen verse dañados si no lo cuidamos como se requiere.

"Lo ideal es evitar cambios bruscos de temperaturas, ya que estos cambios van a aumentar la reactividad, en este tipo de personas, sobre todo a las personas que tienen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o alguna otra enfermedad crónica, son más susceptibles de inflamación y de llevarlos a crisis asmáticas o problemas de dificultad respiratoria", indicó Noe Guerrero, pediatra neumólogo y broncoscopista.

Guerrero comenta que los niños pequeños menores de dos años de edad, y en especial los prematuros, son los primeros en la lista a cuidar.

"Lo más importante en los niños menores de dos años, es no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura, eso es lo ideal. También no exponerlos a multitudes o zonas donde habrá más personas, especialmente niños que es mucho más fácil la transmisión de virus o de bacterias, y hay que hacer énfasis muy importante en los niños que nacieron menor a las 36 semanas, que son niños prematuros, que esos son los niños que tienen más posibilidad de enfermarse o de agravarse por el virus sincitial", agregó Guerrero.

Asimismo, Guerrero indica que los cuidados en el hogar son de suma importancia, haciendo énfasis en la alimentación.

"Nomas sopitas para comer, o sea agua, que no falte el agua, sopistas calentitas, cositas calentitas", dijo María Saucedo, una residente de Brownsville.

Otro sector de la población que no se debe olvidar son las personas de la tercera edad, quienes suelen ser más vulnerables.

"Las personas mayores de 60 o de 65 años que padecen sobre todo diabetes, diabetes mellitus, hipertensión, problemas renales, problemas cardíacos, son más susceptibles, ya que su sistema inmunológico está un poquito más débil, vulnerable, a traer infecciones y obviamente son más susceptibles a complicaciones. Aquí hay que hacer un énfasis muy importante en ellos, la vacunación de la influenza, neumococo, para las personas adultas mayores es vital para evitar complicaciones con estas enfermedades", añadió Guerrero.

Guerrero asegura que los cuidados deben comenzar desde jóvenes, para así tener una vejez más sana, consejo que siguió al pie de la letra el señor Martín Leal, un residente de Brownsville.

"Normalmente, uno se tapa con chaqueta y abrigo y todo eso, pero como yo padezco, me pega la pulmonía muy fácil, desde la edad de 40 el doctor me recomendó y me exigió que me vacunara contra la vacuna de neumococo. Cada cinco años me tengo que dar una vacuna. Yo como mucha fruta, especialmente vitamina C, las naranjas, las toronjas, uvas y todo eso es lo que tomo bastante", detalló Leal.

Por último, la alimentación y el dormir bien es clave para mantener un sistema inmunológico fuerte. Si usted presenta tos más de una semana acompañado de fiebre, lo ideal es acudir al médico.