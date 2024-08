Oficial de Weslaco abate a sospechoso implicado en tiroteo

La policía de Weslaco recibió un reporte de disparos en la cuadra 700 de la calle pueblo en Weslaco.

Cuando la policía llegó al lugar se encontraron a un hombre armado con una escopeta.

"Contreras estaba bien intoxicado y habló con la policía agresivamente", agrega Joel Rivera, jefe de la policía de Weslaco.

Según la policía de Weslaco Juan Diego Contreras, de 22 años, le apuntó a un oficial con un arma de fuego.

Luego de esto, el sospechoso sufrió una herida de bala.

"Durante el contacto, Contreras se volteó y levantó una escopeta, a ese punto el oficial temiendo por la vida de él y la vida de la gente en el área disparó y le pegó a Contreras", agrega Joel Rivera, jefe de la policía de Weslaco.

Los agentes intentaron darle los primeros auxilios a Contreras antes de que fuera trasladado al centro médico Knapp donde fue declarado muerto.

Una vecina del área nos comentó que su colonia es bastante tranquila y nunca suele pasar incidentes como este.

"Este barrio es muy tranquilo, este es un caso que no, algo que nunca habíamos visto algo así, pero este es un barrio muy tranquilo. Yo he vivido aquí muchos años y nunca he visto algo como esto que pasó, no he visto chamacos drogados o que pasen y digan alguna cosa mala nunca", agrega vecina del lugar.

"Hasta el momento el policía que disparo su arma fue puesto bajo licencia administrativa con goce de sueldo.

El departamento del alguacil del condado Hidalgo se estará haciendo cargo de esta investigación.