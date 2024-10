Pharr impulsa programa para brindar internet de bajo costo a sus residentes

En Pharr, con el fin de ayudar a los alumnos del distrito escolar de PSJA a mejorar sus estudios, se ha brindado internet por fibra óptica gratuita para todos ellos.

El cual está siento instalado por expertos en sus hogares, sin costo alguno, se estima que más de 10.000 personas se beneficiaran de ello.

"Me ha beneficiado a cuestión de que es un servicio muy rápido y te ahorras el costo del internet que está muy alto. Gracias a la ciudad de Pharr que tienen su representante de venta, ellos vinieron, me instalaron y me hicieron el proceso demasiado rápido", agrega Yashira Ortiz, trabaja de casa.

Yashira Ortiz es madre de una niña de 6 años y trabaja desde su casa. Tiene 3 meses recibiendo internet de fibra óptica por parte de la ciudad de Pharr, el cual dice es veloz, seguro y fácil de usar para ambas.

En la actualidad, el internet de fibra óptica es la tecnología más avanzada, ante redes móviles o por cable, la velocidad de la red por cables es de 100 megabytes por segundo, y la de fibra óptica es de 1000 megabytes por segundo, así haciendo más eficaz el tiempo de estudio de los pequeños en casa.

Cinthia Garza Reyes, sub gerente de la ciudad, nos comenta que actualmente han brindado esta red a 10.000 viviendas con alumnos, y seguirán trabajando para aumentar esta cifra.

"Al final de día tenemos un gran producto y queríamos que todos los residentes tuvieran el servicio a largo plazo, porque es una necesidad, todos los alumnos y residentes ocupan las mismas armas para avanzar", agrega Cinthia Garza-Reyes.

Para las personas que son residentes temporales de la ciudad o que no tienen alumnos en casa, se cobra una cuota de $25 a $50 dólares dependiendo sus ingresos, si usted desea más información de este servicio puede ingresar a la página de la ciudad de Pharr aquí

Hasta el momento el internet de fibra óptica gratuito es solo para los alumnos del distrito escolar de PSJA, pero se espera que pronto se pueda extender a otras ciudades.