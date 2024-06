Programa para veteranos ofrece recursos gratuitos en el Valle del Río Grande

Un programa para veteranos ofrece recursos gratuitos en todo el Valle del Río Grande para veteranos de bajos ingresos o que necesitan una vivienda estable.

En el grupo Chicanos por la Causa, a través del programa de servicios de apoyo para familias de veteranos, se dedican a garantizar que los veteranos y sus familiares reciban el apoyo que merecen, y aunque en lo que va de año ya han ayudado a más de 50 veteranos, aseguran que aún queda mucho por hacer.

Según el centro nacional de análisis y estadísticas de veteranos, durante el 2023, había casi 38.000 veteranos en los condados Hidalgo, Willacy, Starr y Cameron. Muchos de estos enfrentando desafíos de bajos ingresos y requiriendo asistencia inmediata para asegurar un lugar para vivir estable y recibir servicios esenciales no solo para su vida cotidiana, pero servicios de salud mental.

"No creía que podía agarrar tantas ayudas, no lo había esperado, me han ayudado con renta, con comida, ayudándome con gente que pueda hablar con todo lo que paso, diferente, y no sabía que hacían tanto", agrega Agustín Andrés Chávez, veterano.

Los veteranos pueden recibir ayuda como en el pago de hasta un 50% de la renta o asistiendo en la búsqueda de una nueva residencia. Además de brindar una guía a través del sistema de atención médica y hasta tener acceso a servicios legales.

"Si uno no tiene casa, sin vivienda, entonces esos cualifican para ponerlos en un apartamento. También para prevenir los falta de vivienda, también podemos pagar la renta al veterano para que no salga de casa", agrega Jerardo Peña, director del programa de servicios de apoyo para familias de veteranos.

Este programa es dirigido y organizado por veteranos de las fuerzas armadas y para los veteranos, para así garantizar que el equipo comprenda de primera mano las necesidades y experiencias de aquellos quienes sirvieron al país, brindándoles un apoyo compasivo y eficaz durante el proceso.

"Hay muchos veteranos que no saben, cree, que hay programas y sí hay, nada más tienen que hablar con alguien, y you know, la gente aquí de Chicanos están buscando, están pidiendo ayuda con ellos, se oye yo tengo un amigo o si nosotros sabemos de alguien, que ellos le pueden ayudar también so, están ayudando a mucha gente”, agrega Agustín Andrés Chávez, Veterano.

Quienes únicamente califican para este programa son veteranos o sus familiares, y para obtener una residencia participante debe cumplir con las condiciones de un ingreso en el hogar igual o inferior al 80% del ingreso medio del área o estar en riesgo de quedarse sin vivienda.