Relojes inteligentes como herramientas para la detección de enfermedades

Estamos en una era digital en donde muchas de las cosas que usamos día a día se han vuelto tan útiles como un simple reloj inteligente.

Sin importar la marca mientras registre ritmos cardíacos pueden salvar vidas.

Un estudio de 2019 patrocinado por Apple y publicado en The New England Journal of Medicine, sugirió que podrían ayudar a detectar algunos tipos de ritmos cardiacos anormales, en particular en adultos mayores, las pulsaciones son de 60 a 100 pulsaciones por minuto.

"Los relojes son bastante sensibles para cuando el paciente se sale de esos rangos emiten rápidamente una alerta para que el paciente se cuide, vaya y se atienda, vaya a emergencias o a su doctor primario", agrega Eduardo Candanosa médico general.

Localmente, el Dr. Candanosa nos comenta que ha recibido pacientes que gracias a un reloj inteligente ha podido detener infartos o enfermedades relacionadas con el corazón.

"Es más frecuente que marque que el pulso esté elevado, lo que le llamamos una taquicardia es más frecuente y bueno nos metemos con una serie de enfermedades de taquicardia o arritmias cardiacas en donde hace que las pulsaciones se vayan más arriba", agrega Eduardo Candanosa, médico general.

Si el paciente tiene molestias en el pecho, palpitaciones, dolores de cabeza es algo que se tiene que atender de inmediato.

Si cuenta con un reloj inteligente, es importante programarlo para que este emita alertas a la hora de registrar un pulso elevado.

No necesariamente tiene que ser un reloj original de las marcas que ya conocemos, actualmente en el mercado existen relojes que tienen la misma función y comienzan en $25 dólares.