Una lista de eventos de Halloween que ocurren en todo el Valle

A continuación se muestra una lista de eventos de truco o trato de Halloween que se llevarán a cabo en todo el Valle del Río Grande el 31 de octubre.

Envíenos un correo electrónico a news@krgv.com para agregar su evento a la lista.

Pharr

El Departamento de Policía de Pharr organizará su evento anual de Halloween Trunk or Treat con servicio en el automóvil.

Dónde: Moore Sports Complex, 1901 S. Cage Blvd.

Hora: de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Weslaco

Las estaciones de bomberos 1, 2 y 3 de Weslaco estarán repartiendo dulces en sus estaciones de bomberos y oficina administrativa.

Estación de bomberos 1

520 E. Milla 11 Norte

5 pm a 7 pm

Estación de bomberos 2

711 E. Railroad Street

de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estación de bomberos 3

1014 W. 18th Street

de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Oficina administrativa de bomberos

300 S. Bridge Ave.

1:00 p. m. a 4:30 p. m.

Donna

El Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Donna organizará su tercer evento anual de "truck or treat" lleno de diversión, golosinas y una pizca de miedo.

Dónde: Estadio Bennie La Prade, 2302 Wood Ave

Hora: 5:30 p. m. a 7 p. m.

San Juan

La ciudad de San Juan celebrará su festival anual de Halloween. Animan a todos a ponerse sus mejores disfraces y disfrutar de comida, refrescos, trucos, golosinas y mucho más.

Dónde: 709 S. Nebraska Ave.

Hora: de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

McAllen

La Biblioteca Pública de McAllen llevará a cabo un evento llamado Trick or Treat Trail.

Dónde: Biblioteca principal, 4001 N. 23rd Street

Hora: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los Fresnos

La ciudad de Los Fresnos está organizando su evento Halloween Festival 2024. Habrá música en vivo y un concurso de disfraces. También habrá juegos mecánicos, una casa embrujada, dulces, juegos y mucho más.

Dónde: Los Fresnos Memorial Park, 900 N. Arroyo Blvd.

Hora: 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Harlingen

El Harlingen Parks and Recreation transformará uno de sus parques en su evento anual de Halloween Trail of Treats. Habrá camiones de comida, juegos, atracciones y una casa encantada con bolsas de caramelos de cortesía hasta agotar existencias.

Dónde: Parque Lon C Hill, 1216 Fair Park Blvd.

Hora: 6 p.m. to 9 p.m.

Linn-San Manuel

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Linn-San Manuel repartirá dulces en su estación de bomberos.

Dónde: 21661 Highway 186

Hora: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Palmview

El Departamento de Policía de Palmview organizará su evento anual de dulces.

Dónde: Palmview Municipal Park, 613 Palmview Commercial Drive

Hora: de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. o hasta que se acaben los dulces

Peñitas

La ciudad de Peñitas celebrará su fiesta anual de Halloween. Habrá una casa embrujada gratis, saltos lunares, dulces, comida y refrescos.

Dónde: Biblioteca Pública de Peñitas, 1111 S. Main Street

Hora: 6:00 p. m.

Elsa

El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Elsa está organizando un festival de Halloween en el jardín. Habrá juegos y golosinas para todos.

Dónde: The Garden, 315 E. VFW Ave.

Hora: de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Mercedes

La biblioteca pública de Mercedes llevará a cabo un evento de Feliz Halloween en la biblioteca. Se proyectarán películas de miedo, habrá golosinas y actividades. También animarán a todos a presentarse con sus mejores disfraces festivos.

Dónde: Biblioteca Memorial Dr. Hector P. Garcia, 434 S. Ohio Ave

Hora: 4:30 p. m.

Lyford

El Departamento de Policía de Lyford llevará a cabo un evento de Halloween de truco o trato. También invitan a cualquier persona a instalar una mesa y repartir dulces.

Hora: de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Dónde: 13550 Main Avenue

Hidalgo

La ciudad de Hidalgo será el anfitrión de la mayor entrega de dulces en el sur de Texas. Habrá música en vivo, atracciones para niños, un sendero de dulces, una casa embrujada y el estreno de una película..

Dónde: Old Hidalgo Pumphouse, 902 S. 2nd Street

Hora: 6 p.m. a 8 p.m.