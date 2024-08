Estrenan nuevo video musical de Taylor Swift

El nuevo video musical de Taylor Swift muestra el detrás de cámaras de "The Eras Tour".

La canción "I can do it with a broken heart" de Taylor Swift es sobre actuar para el público mientras se enfrenta a problemas personales fuera del escenario.

Así que es apropiado que su nuevo video musical para la canción lleve a los espectadores detrás del escenario y sobre el escenario en "The Eras Tour."

Incluso hay una toma del carro de limpieza que aparentemente usa para subir al escenario sin ser vista.

Swift acaba de terminar la etapa europea de la gira. La etapa final estadounidense de la gira comienza el 18 de octubre en Miami.

En otras noticias, "Blink Twice" tiene más que una clasificación R – tiene una advertencia de contenido.

Amazon M-G-M Studios publicó un aviso en las redes sociales, advirtiendo a la audiencia que el suspenso psicológico "contiene temas maduros y representaciones de violencia, incluyendo violencia sexual."

Blink-Twice-Resources.com, en el sitio web de M-G-M, ofrece información sobre la línea nacional de ayuda contra la agresión sexual, agregando "si tú o alguien que conoces ha experimentado violencia sexual, no es tu culpa, y no estás solo."

"Blink Twice" se estrena en cines este viernes.