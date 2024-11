Anthony Mackie protagoniza la nueva película de 'Captain America'

Harrison Ford es el Hulk Rojo en el nuevo avance de "Captain America: Brave New World".

Anthony Mackie protagoniza la película de Marvel, que llega a cines el 14 de febrero.

En otras noticias, Andra Day "desciende del Monte Olimpo" para unirse al elenco de "Percy Jackson and the Olympians".

La producción de la segunda temporada de la serie de Disney Plus empezó en agosto en Vancouver, Columbia Británica.

La cultura de las Boy Bands llega a un documental en "Larger Than Life: Reign Of The Boy-Bands".

Todos sus grupos favoritos estarán presentes, mostrando los problemas y triunfos de este género musical.

"Larger Than Life: Reign Of The Boy-Bands" se estrena este martes en Paramount Plus.