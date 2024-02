Consecuencias de un estilo de vida sedentaria

By:

in Noticias RGV

"Estaba estacionado gracias a Dios que no estaba manejando, esto pasó como a las 8:15, fue cuando vimos por un aparato que él se detuvo, pero lo encontraron hasta las 10 de la noche", Lizette Tovar, esposa de Daniel Gallardo, víctima de infarto cerebral.

Fue en el estado de Maine en donde las autoridades lo encontraron aún con signos vitales pero con daños cerebrales severos.

"A consecuencia de esto tuvo mucho daño en su cuerpo, ha estado en el hospital por las últimas 5 semanas con la mitad de su cuerpo paralizado", agrego Tovar.

Además de parálisis, su esposa nos cuenta que no puede hablar y no puede pasar saliva, por lo que le tuvieron que poner un tubo en la garganta por donde recibe alimento, pero estos no fueron los únicos daños causados por el derrame.

"Está conectado al oxígeno, y lo que nos han dicho es que tiene un problema grave, está muy frágil y no puede respirar", añadió Tovar.

De acuerdo a la señora Tovar y basados en los estudios médicos, son muy pocas las esperanzas de vida para Daniel, razón por la que hoy busca otras alternativas que no pongan en riesgo su vida y logre mejorar.

"Estoy buscando la manera de llevarlo a casa, pero por su condición la única forma de hacerlo es por medio de un transporte médico de emergencia". Tovar, esposa de Gallardo.

"Nos están cobrando poco más de 15 mil dólares, es algo que está fuera de nuestro bolsillo y más ahora que ha estado sin trabajo".

Tovar cree que la vida sedentaria de su esposo complicó más su salud, ya que anteriormente había sido diagnosticado con diabetes, alta presión y colesterol.

"Estaba en el Camino La mayoría del tiempo y cuando venía a casa solo era para relajarse, hacer carne asada y como los típicos mexicanos que toman cerveza, eso era lo que hacía", explico Tovar.

Hablamos con el médico familiar Eduardo Candanosa, que no tiene nada que ver con el caso del señor Gallardo, él explica que la mayoría del tiempo, los traileros tienden a padecer este tipo de enfermedades causadas por los malos hábitos alimenticios.

"La enfermedad por colesterol alto es una enfermedad silenciosa, el paciente no va a sentir ningún dolor, no va a tener ningún síntoma en particular, poco a poco el colesterol se empieza a acumular en las arterias del corazón y en las arterias del cuello que pueden causar problemas cerebrales, como accidentes cerebrovascular o stroke", explicó Dr. Eduardo Candanosa, médico familiar.

Ahora la familia Gallardo pide ayuda de los televidentes para poder recaudar los fondos necesarios para traerlo de regreso a casa.