Consejos para prevenir la diabetes con una alimentación saludable

Noticias RGV continua con su campaña de concientización de la prevención de diabetes, "Corazón del Valle". Expertos en nutrición nos dicen cómo mejorar nuestra dieta para prevenir esta enfermedad.

Arturo Conde es chef en Fit Grill, una cocina de comidas preparadas para quienes desean llevar una dieta balanceada.

Arturo dice que la mayoría de sus platillos son beneficiosos para todo tipo de clientes.

“Arturo, y este platillo sería beneficioso para una persona que sufre de diabetes? Sí, lo ofrecemos mucho a las personas que vienen a buscar este tipo de alimentos en nuestra cocina. Ya que sustituimos los carbohidratos, y no es la típica comida rápida, a pesar de que lo pueden calentar en simplemente dos minutos. Lo cocinamos de manera saludable, y adaptable para todas estas dietas”, agrega Arturo Conde, chef de "Fit Grill".

Renato Núñez es Nutriólogo en Fit grill y nos explica que para que sus clientes no extrañen sus platillos favoritos, él y su equipo de cocineros sustituyen ingredientes altos en grasa, por otro igual de sabrosos pero más sanos. Como por ejemplo estas enchiladas suizas.

“Lo bueno de esta tortilla es que es tipo maíz. El maíz es saludable cuando es balanceado en dieta de carbohidratos, so toda nuestra comida no es alto en carbohidratos, es bajo, Alta en proteína y siempre todas nuestras comidas son de 550 calorías para abajo”, agrega Renato Núñez, propietario y nutriólogo Fit Grill.

El Dr. Richard Steele se dedica a tratar pacientes con diabetes. Nos dice que lo primero que cambia en la vida de sus pacientes es su dieta.

Van aumentando más alimentos naturales, como frutas y verduras, y eliminando todo alimento procesado.

“Voy al siguiente concepto, la comida frita. Usted puede comer frijoles y arroz, como diabético. Y puede comer cierta papa, pero nunca frita. Si no como estuvieran en china ahorita todos gorditos, la mayoría no, verdad? Porque comen arroz no frito aparte lo más importante es que el arroz viene de la naturaleza, entonces otro concepto es este, todo lo que crezca, todo lo que camine, en la tierra todo lo que vuele lo que pueda nadar, lo puede comer, todo lo que no hace eso, No”, agrega Richard Steele, médico internista.

El Dr. Steele también nos comentó que se recomienda a la comunidad que se realicen el examen de detección de diabetes tipo 2 después de los 35 años de edad, o antes si se cuenta con factores de riesgo, por ejemplo: sobrepeso, antecedentes familiares o pre diabetes.

También se puede hacer durante el embarazo para detectar la diabetes gestacional.