Corazón del Valle: Historia de superación de la diabetes

Estamos en el Mes de la Concientización de la Diabetes, en nuestra campaña "Corazón del Valle".

En este segmento conoceremos la historia de Gerardo Ramos, un hombre que fue diagnosticado con diabetes tipo 2 a una edad muy joven, y nos comenta cómo ha sobrellevado este diagnóstico y llevar una vida normal.

Gerardo Ramos tenía solo 30 años de edad, cuando fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Nos dice que al escuchar esas palabras, sintió que su vida había terminado. Pero gracias a sus ganas de vivir y el apoyo de sus médicos, decidió mejorar su alimentación y llevar una vida activa realizando ejercicio diario.

"Siempre tengo en mi mente que si no tengo buena circulación me pueden quitar un pie. Eso es lo que me motiva a mí mucho de que no me vayan a quitar un pie. Yo sé, que todos vamos a morir, tarde que temprano, pero hoy no. Y es como hoy no voy a morir, hoy quiero cuidarme. Y si me voy a morir, quiero que el día que me muera llegar en el mejor estado posible. No quiero llegar en pedacitos", indicó Ramos.

El psicólogo Ángel García nos dice que la parte más difícil de ser diagnosticado con diabetes es la negación del paciente. Asegura que en el momento que el paciente acepta su condición, es más fácil llevar una vida sana y agradable.

"La vida no cambia, lo que cambia son nuestros hábitos. La calidad de vida es el factor y el objetivo primordial y final que el paciente, debe de entender. Tiene que hacer ciertas condiciones, como ciertos alimentos que deben de restringirse, totalmente y otros lo cuales se pueden tomar y comer a moderación. El efecto es que no queremos romper con el patrón y queremos mantenernos en los mismos hábitos, condicionados, que ya tenemos", agregó Ramos.

Actualmente, Gerardo ramos tiene 63 años, y disfruta su vida al lado de su prometida Raquel. Ambos comparten su pasión por el futbol soccer, disfrutan de viajar con frecuencia por todo México y convivir con sus amigos. Pero siempre llevando en mente cuidar su salud en todas sus actividades.

Si usted desea realizarse una prueba de diabetes, puede acudir a los H-E-B del Valle del Río Grande, durante este mes de abril de manera gratuita.