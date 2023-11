Denuncia a un taller mecánico de McAllen por estafa

Joe Bravo, un residente de Weslaco, denuncia ser víctima de estafa tras haber pagado por adelantado la reparación de su vehículo todoterreno, servicio que llevas más de dos meses sin ser realizado de parte de un taller mecánico local.

"Hace un par de meses tenía un vehículo todoterreno que se quemó. Me recomendaron a esta persona en McAllen. Se lo llevé y me dijo que me lo podía arreglar, me pidió un depósito de 2500 dólares para arreglar la unidad y le dije, sabes qué, dame unos días para poder traerte el dinero", contó Bravo a Noticias RGV.

Bravo agrega que la dueña del negocio le aseguró que iban a arreglar el vehículo lo más pronto posible y que solo necesitaba $1.500 por adelanto para comenzar con las reparaciones.

Según Bravo, con esos $1500 le dejaría el vehículo todoterreno reparado en una semana.

"Le dije, sabes, que te doy $1000, dame un par de días y te entrego lo demás. Se los di por cashapp. Inmediatamente, cuando me fui, me escribió y me dijo, espera, pensé que me ibas a dar el dinero completo", añadió Bravo.

Los días pasaron y el señor Bravo comentó que solo recibía pretextos en respuesta de la propietaria del negocio.

Pasaron las semanas y el vehículo no ha sido reparado. Ante la falta de respuestas, Bravo fue con la policía para levantar un reporte, además de poner una queja ante el Buró de Mejores Negocios.

Además, Bravo agrega que en este momento lo único que quiere es su dinero y su vehículo de regreso.

Noticias RGV se comunicó con el Buró de Mejores Negocios y respondió que la misma compañía 'Menchaca Mower Engine SRVC' tenía quejas desde el 2020 de otros clientes que pusieron denuncias ante la oficina de pequeños negocios.

Horas después, el equipo de Noticias RGV se dirigió al negocio demandado ubicado en McAllen para ver cómo podía arreglar la situación de sus clientes, que han estado en espera de una respuesta por meses.

La empresa 'Menchaca Mower Engine SRVC' se comprometió a saldar las cuentas. Sin embargo, ha pasado poco más de una semana y el señor Bravo no ha tenido respuesta alguna por parte del negocio.

Bravo asegura que la señora Tina Menchaca es la propietaria del negocio, quien se comprometió a devolver el dinero a sus clientes desde este viernes 3 de noviembre.