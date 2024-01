Distritos escolares del Valle retrasarán las clases y eventos por el frente frío

in Noticias RGV

Debido a la tormenta ártica pronosticada, los distritos escolares de todo el Valle del Río Grande anunciaron que están monitoreando las condiciones climáticas.

A continuación se muestra una lista de los distritos escolares que anunciaron retrasos o cancelaciones relacionados con el clima.

Esta lista se actualizará periódicamente.

Distrito Escolar Independiente del Sur de Texas

Debido a las condiciones climáticas peligrosas que se presentarán en el RGV a principios de la próxima semana, todas las actividades deportivas y académicas después de la escuela, incluidas las tutorías, se cancelaron el lunes 15 de enero y el martes 16 de enero.

Los horarios regulares de clases y trabajo seguirán vigentes esos días.

Condado Cameron

Distrito Escolar Independiente de Brownsville

El inicio del día escolar en todo el Distrito Escolar Independiente de Brownsville se retrasará el martes 16 de enero y el miércoles 17 de enero.

Las clases de secundaria comenzarán a las 10:45 am esos días, las clases de secundaria comenzarán a las 9:40 am y las escuelas primarias comenzarán a las 10 am.

Las rutas de autobús de la mañana se retrasarán dos horas después de la hora habitual de recogida y los padres tienen la opción de dejar a los estudiantes a la hora habitual.

Todos los empleados del distrito se presentarán a trabajar a la hora habitual programada.

Los programas y actividades académicas después de clases para el martes 16 de enero han sido cancelados.

Los juegos universitarios de la escuela secundaria se trasladarán al lunes 15 de enero. Todos los juegos secundarios se jugarán ese mismo día si hay oficiales disponibles. Los deportes unificados se trasladarán al lunes 15 de enero en la escuela secundaria Porter Early College.

Distrito Escolar Independiente de Isabel

El distrito anunció un retraso de dos horas en todos los horarios del distrito vigentes para el martes 16 de enero y el miércoles 17 de enero.

Todas las rutas de autobús estarán sujetas a retrasos y los programas matutinos de ACE serán cancelados.

Condado Hidalgo

Distrito Escolar Independiente de McAllen

Debido al posible clima frío, McAllen ISD tendrá un inicio retrasado el martes 16 de enero.

Las escuelas primarias comenzarán a las 9 a.m., las clases de secundaria comenzarán a las 9:30 a.m. y las clases de secundaria comenzarán a las 9:45 a.m.

Las rutas de autobús circularán una hora más tarde de lo programado habitualmente. Todo el personal de McAllen ISD se presentará a trabajar a las 8 a.m.

La escuela continuará según lo programado el lunes 15 de enero.

Distrito Escolar Independiente de Weslaco

Se anunciaron horarios de inicio retrasados para los campus de Weslaco ISD el lunes 15 y martes 16 de enero.

Las escuelas primarias comenzarán a las 9:30 a. m., las escuelas intermedias a las 9:45 a. m. y las escuelas secundarias comenzarán a las 10 a. m.

Además, el horario de recogida del autobús se retrasará esos días. Los autobuses de las escuelas primarias comenzarán sus rutas a las 8:15 a.m., los de las escuelas intermedias y secundarias iniciarán sus rutas a las 8:45 a.m.

Se cancelaron los eventos deportivos extracurriculares y las competencias para las escuelas intermedias programadas para el lunes y martes.

Se cancelarán todos los eventos deportivos de la escuela secundaria después de clases para el martes. Todos los juegos universitarios de la escuela secundaria del martes han sido reprogramados para el lunes por la noche.

El programa ACE permanecerá abierto los lunes y se cancelará el martes.

Condado Starr

Distrito Escolar Independiente de San Isidro

El martes 16 de enero comenzará tarde. Los autobuses funcionarán a las 8 a. m. y las clases comenzarán a las 9:30 a. m. Si necesita dejar a sus estudiantes, el personal estará en la escuela a las 8 a. m.