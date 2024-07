'Kingdom Of The Planet Of The Apes' se alista para su estreno

"Twister," la película de 1996 que hizo con los tornados, lo que "Jaws" hizo con los tiburones, está disponible hoy (9/7) en video ultra HD de 4K. Pero mientras "Jaws" mantuvo a la gente fuera del agua, el director de "Twister," Jan De Bont, dice que su película tuvo el efecto opuesto.

También inspiró una especie de secuela, "Twisters," que se estrena en los cines el 19 de julio.

En otras noticias, esta semana no solo llegan los viejos favoritos a video bajo demanda. "Kingdom Of The Planet Of The Apes," que todavía se está proyectando en los cines, llega este martes a las plataformas digitales junto con dos otros estrenos, "The Bikeriders" y "The Garfield Movie."

Estas películas también están disponibles en plataformas digitales desde este martes.