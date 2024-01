Lista de refugios y centros de calentamiento en el Valle

En todo el Valle del Río Grande se están abriendo varios refugios y centros de calentamiento debido a una explosión ártica que llegará la próxima semana y que se espera severas bajas temperaturas.

A continuación se muestra una lista de las instalaciones. Esta lista se actualizará a medida que se anuncien más centros de calentamiento y refugios.

Condado Cameron

Bayview

Bayview City Hall

- Ubicado en 104 S. San Roman St.

- Abre el lunes 15 de enero hasta el miércoles 17 de 9 a. m. a 11p. m.

Brownsville

Ozanam Center

- Ubicado en 656 N. Minnesota Ave.

- Abierto las 24 horas desde el lunes 15 de enero.

Good Neighbor Settlement Home

- Ubicado en 1254 E. Tyler St.

- Abierto el lunes 15 de enero de 7:30 a.m. a 6 p.m.

Harlingen

Loaves and Fishes

-Ubicado en 514 South E. St.

- Abierto el domingo 14 de enero de 6 p.m. hasta el martes 16 de enero.

Harlingen Community Center

- Ubicado en 201 E. Madison Ave.

- Abierto el lunes 15 de enero desde las 8 a. m.

Port Isabel

Port Isabel Police Department

- Ubicado en 110 W. Hickman Ave.

- Abierto las 24 horas desde el lunes 15 de enero

Condado Hidalgo

Edinburg

Dustin Michael Sekula Memorial Library

- Ubicado en 1906 S. Closner Blvd.

- Abierto desde el lunes 15 de enero desde las 8 p.m. y cerrará el martes 16 de enero a las 8 a.m. It will on Tuesday, Jan. 16 at 8 p.m. and close on Wednesday, Jan. 17 at 8 a.m.

McAllen

The Salvation Army in McAllen

- Ubicado en 1600 n. 23rd St.

- Las restricciones de alojamiento se aliviarán el lunes 15 de enero. No se requerirá prueba de falta de vivienda.

Mission

Mission Parks & Recreation building

- Ubicado en 721 N. Bryan rd.

- Abierto desde el lunes 15 de enero desde las 6 p. m. y cerrará el miércoles 17 de enero a las 8 p. m.

- Es necesario traer identificación y no se permiten mascotas.

- Por favor traiga agua, refrigerios, almohadas, mantas, medicamentos y artículos de tocador.

- Llamar al 956-580-8760 para registrarse.

Weslaco

First Baptist Church

- Ubicado en 600 S. Kansas Ave.

- Abierto desde el lunes 15 de enero desde las 6 p. m. y cerrará el martes 16 de enero a las 7 a. m.

- Se requiere una foto válida de identificación.

Llamar al 956-968-9585 para más detalles.

Condado Starr

Escobares

Escobares Community Center

- Ubicado en 4829 Old Highway 83 behind city hall

- Se permiten visitas sin cita previa

- Abierto del lunes 15 de enero hasta el miércoles 17 de enero

Río Grande City

Casa de Esperanza

-Ubicado en 804 Ringgold St.

- Abierto todo el día desde el martes 16 de enero hasta el miércoles 17 de enero

- Espacio limitado. Llamar con anticipación al 956-263-0562

Roma

Roma Fire Department

- Ubicado en 901 E Grant St.

- Abierto desde el lunes 15 de enero hasta el miércoles 17 de enero

-Llevar medicamentos, mantas y artículos de higiene

- Se permiten visitas sin cita previa. Llamar al 956-849-1770 para más detalles

Raymondville

Raymondville Community Center

-Ubicado en 523 W N. 7th St.

- Abierto desde el lunes 15 de enero desde las 5 p. m. hasta las 8 a. m. del martes 16 de enero

- Llevar comida propia, mantas y otros suministros

- Debe informar al Departamento de Policía de Raymondville antes de utilizar el refugio También puede descargar nuestra aplicación meteorológica gratuita KRGV FIRST WARN 5 para obtener las últimas actualizaciones directamente en su teléfono.