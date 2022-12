Se esperan cambios en altas tasas de suicidio entre la comunidad LGBTQ

Según voceros de la comunidad LGBTQ, el 45% de sus jóvenes intenta suicidarse.

El pasado martes, 13 de diciembre, el presidente Joe Biden firmó la ley de respeto al matrimonio igualitario desde Washington.

A nivel local, expertos en psicología nos señalan que esta nueva medida podría beneficiar a sus estados emocionales para combatir las estadísticas del suicidio entre jóvenes de la comunidad LGBTQ.

“Ya se van a sentir un poco más aceptados por la sociedad por la ley, y esa es una gran razón por la que el suicidio es más común en ciertas personas, es por las que vemos esa diferencia,” dijo Sarabia. “El autoestima lo tienen bajo. No creen en sí mismos. Muchas veces ellos mismos no se aceptan, ven que quizá ciertos familiares no los aceptan. Pero también hay mucha gente que pertenece a la comunidad, que son felices, que no tiene depresión y que no tienen ninguna sensación negativa".

