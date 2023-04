Corazón del Valle: El sobrepeso contribuye a la diabetes

Rachel Rodriguez es profesora, vive en Brownsville y desde hace algunos años, su vida cambió. "Yo no entendía la gravedad de la diabetes; yo no más sabía que tenía diabetes y me inyectaba tres veces al día; y ni así me sentía yo feliz," agrego la profesora.

Para Rachel, su problema de peso desencadenaba complicaciones con la diabetes que la tenían a ella y su familia, en circunstancias distintas a las de hoy.

Luego de someterse a la cirugía de manga gástrica, Rachel se recuperó de la diabetes que la atormentaba y le regresaron las ganas de vivir una vida distinta.

Para el doctor luis reyes, experto en estos temas, el procedimiento de cirugía bariátrica tiene el efecto de mejorar la diabetes y sus tratamientos.

Cifras actuales del CDC muestran que 37 millones de personas tienen diabetes en estados unidos y el valle del Río Grande ocupa uno de los lugares con el índice más alto de esta enfermedad.

"Desgraciadamente, el Valle ha sido calificado como una de las áreas más obesas de toda la Unión Americana" informo el Dr. Luis Reyes, del South Texas Health System.

Aunque todos los casos y pacientes son distintos, actualmente en el valle de Texas se realizan procedimientos para combatir la diabetes y cambiar vidas como la de Rachel y otros casos que, hoy por hoy, viven plenamente saludables.

Vea el video para el informe completo.