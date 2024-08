'Bye Bye Bye' de N'SYNC regresa a los Billboard Hot 100

'Bye Bye Bye' regresa a la lista Billboard Hot 100. Y tenemos una película de supervivencia basada en una historia real.

El tema de N'SYNC, que originalmente se popularizó en el 2000, es número 45 esta semana en la lista Billboard Hot 100.

Gracias a su colocación en el éxito taquillero "Deadpool and Wolverine".

Pero no es la canción más vieja en regresar a esa lista.

"Running Up That Hill - A Deal with God" de Kate Bush se registró en 2022, 37 años después de su lanzamiento inicial, gracias a esta escena memorable de "Stranger Things".

James Wan tiene una vieja historia en mente.

El director de "Aquaman" y la versión original de "SAW" está conversando con universal sobre rehacer "Creature from The Black Lagoon" de 1954.

También produciría la recreación moderna de esta clásica película de monstruos.

Este es el primer adelanto de "Lost on a Mountain in Maine", basada en una historia real.

Un niño es separado de su familia en una tormenta, mientras escalaban el Monte Katahdin, y lucha para sobrevivir por más de una semana.

Sylvester Stallone es un productor de la película, que estrena en cines el 1 de noviembre.