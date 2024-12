Canción navideña regresa al primer puesto en los premios Billboard

"All I Want for christmas is you" de Mariah Carey ha regresado al número uno en la lista Billboard Hot One-Hundred.

La melodía navideña de 30 años ha encabezado la lista en un récord de seis temporadas festivas separadas.

En otras noticias, ¡un premio más a la lista de premios de Elton John!

La revista Time ha nombrado al cantante y activista como su icono del año.

El homenaje cita su longevidad: a los 77 años, sigue grabando música y conduciendo un pódcast.

Según Variety, Austin Butler, la estrella de "Elvis", ha sido elegido para interpretar a "Patrick Bateman" en una nueva versión de la historia del joven ejecutivo de Wall Street y asesino en serie.

"American Psycho" será una nueva interpretación y no una recreación de la película de los años dos mil.