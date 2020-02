Edificio en Dallas se vuelve famoso: no pueden derribarlo

Un edificio en Dallas que ha resistido los intentos de demolerlo, el 24 de febrero del 2020. (AP Foto/LM Otero)

DALLAS (AP) — “La Torre Inclinada de Dallas”, un edificio que se hizo célebre en las redes sociales cuando fracasó el intento de derribarlo mediante una implosión, se mantuvo incólume el lunes pese a repetidas embestidas de una bola de demolición.

Decenas de personas se aglomeraron en el centro de la ciudad de Texas, observando cómo la grúa embestía una y otra vez a la estructura, otrora sede de la firma Affiliated Computer Services.

El edificio de 11 pisos sobrevivió el 16 de febrero a los intentos de demolerlo con dinamita y no sólo eso, sino que cobró fama en internet, donde numerosas personas crearon bromas alusivas y lo compararon con la Torre Inclinada de Pisa.

La compañía que organizó la implosión admitió que algunos de los explosivos no funcionaron. En los días subsiguientes, gran cantidad de personas se pararon frente a la estructura posando para fotos como si estuvieran soportándola.

La parte que quedó en pie seguía resistiendo el lunes a los intentos de derribarla.

Lloyd Nabors, propietario de la compañía que realiza la demolición, dijo que la inclinación del edificio está en un ángulo seguro y que los transeúntes no corren peligro alguno.

En ese terreno se prevé construir un proyecto de uso mixto, a un costo de 2.500 millones de dólares.

