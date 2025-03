Facultad de medicina de UTRGV promueve exámenes de la vista

Los optometristas de la facultad de medicina UTRGV, están promoviendo para que las personas los visiten y realicen sus exámenes oculares anuales.

Dicen que muchos problemas de salud podrían evitarse mediante un simple examen ocular.

Incluyendo el glaucoma y la retinopatía, que es causada por altos niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes.

La retinopatía con mucha incidencia en El Valle debido a las altas tasas de diabetes localmente.

"Aquí tenemos casos de retinopatía todas las semanas. Y muchos de nuestros pacientes no saben que están presentes porque la retinopatía no causa ningún signo externo inicial; cuando es leve, sientes lo mismo. No te das cuenta de que esto cambia hasta que es más grave", agrega Dra. Lorena Flores-Hernandez, optometrista de UT Health RGV.

La Dra. Lorena Flores Hernández dice que hacerse controles oculares regulares puede ayudar a prevenir casos como la retinopatía y otras enfermedades oculares.