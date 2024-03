La Entrevista: Preparan desayuno para veteranos en Edinburg

Aaron Salinas y Teri Sipes, representantes de 'Kiwanis Club Of Edinburg', visitan las instalaciones de Noticias RGV para compartirnos sobre un evento para celebrar a los veteranos del Valle esto con un desayuno de 'All You Can Eat Pancakes' que se realizará el 6 de abril a las 8 a. m. en 'Edinburg Activity Center'.

Para más detalles, puede escribir a: kiwanisofedinburg@gmail.com

Dirección del evento: 123 e. Mark s. pena Dr. Edinburg, TX 78539.

Vea el video para la entrevista completa.