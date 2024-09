Luke Skywalker regresa en una nueva serie animada de Star Wars

Luke Skywalker regresa en una nueva serie de "Star Wars".

Mark Hamill regresa como "Luke Skywalker" en "Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy."

Un accidente cósmico agita la galaxia en la aventura animada. El evento especial de cuatro episodios se estrena este viernes en Disney-Plus.

En otras noticias, "The Killer's Game" fue un reencuentro de "Guardians Of The Galaxy" para Dave Bautista y Pom Klementieff.

"The Killer's Game" se estrena este viernes en cines.