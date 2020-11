Mexico registra récord de contagios diarios de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - México reportó el viernes un incremento diario récord de casos de coronavirus al registrarse 12.081 infecciones más.

La Secretaría de Salud indicó que la situación constituía una alerta, y señaló que a nivel nacional los contagios se habían incrementado 8% en la última semana.

La mayoría de las infecciones recientes ocurrieron en semanas previas, pero hasta el viernes se informó de los resultados de las pruebas. El aumento fue mayor en la Ciudad de México, donde los contagios detectados subieron más de 34% la última semana.

Las autoridades han incrementado la realización de pruebas en la capital, incluidas las de antígeno, y señalaron que el aumento de casos podría deberse a que se están aplicando más pruebas.

En la mayor parte de México sólo se efectúan pruebas a las personas con síntomas graves, lo que ha causado un subregistro de contagios.

(Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)