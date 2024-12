Nominaciones a los Globos de Oro

By:

Selena Gomez recibió doble nominación a los Globos de Pro este año. Está nominada a mejor actriz en un musical de televisión o comedia por "Only murders in the building" y mejor actriz de reparto en una película por "Emilia Pérez".

Sebastián Stan no se queda atrás. También con dos nominaciones a los globos de oro: está nominado a mejor actor en una película de drama por interpretar a Donald Trump en "The Apprentice" y mejor actor en una película, musical o comedia, por "A different man".

Los Globos de Oro se celebrarán el 5 de enero.

En otras noticias, tres hombres se enfrentan a la libertad condicional en "Nature of the crime".

El documental analiza las decisiones que cambian el rumbo de la vida al conceder o denegar la libertad condicional, un proceso que generalmente se lleva a cabo a puerta cerrada.

"Nature of the crime" se estrena este martes en HBO y MAX.