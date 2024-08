Nuevo vistazo cuarta temporada de 'Only Murders in the Building'

Tenemos la cuarta temporada de "Only Murders in the Building" y el video musical más reciente de Katy Perry está bajo investigación. "Only Murders in the Building" abandonan el edificio en la cuarta temporada. Charles, Mabel y Oliver se dirigen a Hollywood, donde descubren que Eugene Levy, Eva Longoria y Zach Galifianakis los están interpretando en una película. Conocemos a más estrellas invitadas sospechosas en el tráiler oficial de la nueva temporada, que se lanza el 27 de agosto en Hulu. "Megalopolis" de Francis Ford Coppola hará su debut en América del Norte en el festival internacional de cine de Toronto. La épica de ciencia-ficción y otras 275 películas están programadas para estrenarse en el denominado "TIFF", que se realiza del 5 al 15 de septiembre. El último video musical de Katy Petty tiene más de dos millones de reproducciones, y una investigación. El departamento de medio ambiente de las islas baleares de España está investigando si la grabación del video "Lifetimes" de Perry perjudicó dunas ecológicamente sensibles y protegidas. El departamento dice que la compañía productora de Perry no pidió autorización adecuada antes de grabar. No hubo comentarios inmediatos al respecto de los representantes de Perry.