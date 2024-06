Ryan Gosling produce comedia de Zombies:

Tom Hanks y Robin Wright vuelven a trabajar juntos; Ryan Gosling entra al mundo de los zombies; y un documental cuenta la historia de un festival de música icónico.

Robert Zemeckis rejuvenece a sus estrellas de "Forrest Gump", Tom Hanks y Robin Wright, en el primer avance de "Here".

La película, que se basa en la novela gráfica de Richard McGuire, examina a varias familias a través de las generaciones y el lugar especial en el que viven.

"Here" llega a cines el 15 de noviembre.

Ryan Gosling entra al negocio de los zombies.

Producirá la película "I Used To Eat Brains, Now I Eat Kale" sobre ex-zombies que intentan reingresar a la sociedad, mucho después del apocalipsis.

No se sabe aun si Gosling también protagonizará la película de Amazon MGM Studios.

Su próximo papel protagónico es en "Project Hail Mary", una aventura espacial de ese mismo estudio.

"Revival-69: The Concert That Rocked The World" muestra cómo un festival de música de Toronto en 1969 juntó a las leyendas Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis, como también a The Doors y Alice Cooper, además de John Lennon y Yoko Ono, en el primer concierto de Lennon fuera de Los Beatles.

El documental, que cuenta cómo el espectáculo casi no ocurrió, llega a cines y plataformas digitales este viernes.