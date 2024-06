Aquí Entre Nos: Anuncios de

By:

En 2012, el estreno de la película "The Hunger Games" dejó excelentes reacciones. Y la saga sigue prometiendo nuevas emociones para sus fans.

Una nueva aventura de "The Hunger Games" viene en camino.

La autora Suzanne Collins y Scholastic anunciaron el quinto libro de la serie, "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping".

Se desarrollará 24 años antes de la novela original, en el día de cosecha de los juegos de panem número 50, conocidos como el segundo vasallaje.

Y también habrá adaptación de película.

Lionsgate dice que la versión cinematográfica llegará a cines el 20 de noviembre de 2026.

Una nueva versión de "The Avengers".

El 14 de junio, se relanzará la película de Marvel de 2012 traducida completamente a la lengua Lakota.

Es parte de un proyecto que intenta reintroducir y promover la lengua nativa estadounidense.

Muchas de las estrellas de la película y decenas hablantes nativos de Lakota grabaron el nuevo diálogo.

"Puede que parezca loco lo que voy a decir", pero este es el primer avance de "Piece By Piece", un viaje a través de la mente DE Pharrell Williams.

El cantautor, rapero, productor y diseñador de modas cuenta su historia por animación de lego.

"Piece By Piece" llega a cines el 11 de octubre.