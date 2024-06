By:

"Beyoncé Uncovered" une a seis artistas negros de la música country cantando versiones nuevas de sus temas; Sabrina Carpenter tiene su primer número uno; y "Ghost: Rite Here Rite Now" se expande.

Llámenla una respuesta a "Cowboy Carter".

"Beyoncé Covered" presenta a seis artistas negros emergentes en la música country interpretando versiones Country de algunos clásicos de Beyoncé.

La colección ya está disponible en Spatial Audio de Apple Music para el mes de la música negra.

Sabrina Carpenter tiene su primer número uno en la tabla Billboard Hot 100.

"Please Please Please" se estrenó la semana pasada en el número dos, justo encima de su éxito viral "Espresso".

Ambos temas estarán en su nuevo álbum, "Short N' Sweet", que sale el 23 de agosto.

"Ghost: Rite Here Rite Now" se expande después de recaudar cinco millones de dólares a nivel global.

En vez de solo un fin de semana largo, como se planeaba, Trafalgar Releasing mantendrá la película concierto de la banda de rock sueca por el resto de la semana y la próxima también.

Así que para los fanáticos del rock si no tienen planes para este fin de semana, "Ghost: Rite Here Rite Now" estará disponible en cines.