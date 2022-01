Experto preocupado por las pruebas limitadas del estado para la variante omicron

Algunos expertos en salud locales no se sorprenden después de que se confirmó el primer caso de variante de omicron en el Valle del Río Grande.

Los profesionales médicos, como el Dr. Iván Meléndez de la Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo, asumieron que la variante omicron ya estaba en la comunidad a medida que aumentaron los casos de COVID-19 en diciembre.

"Solo le pido a la gente que recuerde que la razón por la que no estamos encontrando más es porque no estamos probando más", dijo el Dr. Meléndez. "Solo para recordarles que nuestra segmentación, o analizar exactamente qué tipo de COVID-19 cepa es decir, requiere laboratorios de referencia. Es un estudio sofisticado. No se realiza en ninguno de los laboratorios locales. Lo hace el estado ".

El estado de Texas está realizando ese procedimiento de segmentación para una fracción de los pacientes que informan tener COVID-19, incluso cuando los médicos dicen que el tratamiento será diferente según la variante.

El tratamiento para delta es diferente al tratamiento para omicron. Algunos anticuerpos monoclonales que eran efectivos antes no lo son ahora.