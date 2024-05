Familia de Brownsville cuestiona arresto judicial

Después de que comparecieron en la corte para la lectura de sus cargos el señor Rolando Yáñez, de 43 años, y su hijo Rolando Yáñez Jr. se encuentran libres bajo fianza, su familia asegura que fueron detenidos de manera equivocada haciendo uso de la fuerza policial para arrestarlos en su propia casa.

Todo inició cuando los oficiales del sheriff respondieron a la denuncia por disparos de arma de fuego en un vecindario de la calle Eduardo, en la colonia Cameron Park.

Este es el momento cuando una persona fue captada disparando armas de fuego, incluso en las inmediaciones de la calle, poniendo en riesgo a personas que se encontraban presentes.

Momentos después arribaron al lugar 8 oficiales, quienes fueron captados por las cámaras de seguridad de la vivienda al ingresar a la fuerza casa equivocada.

"Llegaron los sheriffes invadieron mi casa sin una orden de arresto o sin una orden de llegar y pedirme como puedo entrar a tu casa o lo que sea no llegaron agredieron a mi esposo no más donde él abrió el garaje y donde él abrió poco el garaje el sheriff abrió el garaje con agresión y lo abrió a la fuerza", agrega Jovana García, familiar de los detenidos y residente de Cameron Park Brownsville.

El comunicado del departamento del sheriff del condado Cameron establece que los oficiales que respondieron al llamado en Cameron Park intentaron establecer contacto con las personas presentes en la residencia para continuar con su investigación cuando se encontraron con Rolando Yáñez, de 43 años, y Rolando Yáñez Jr., de 19 años, quienes interfirieron y obstruyeron su investigación según indica el comunicado.

"Me estaban agarrando y me decían, no te resistas, no te resistas y le dije no me estoy resistiendo y me tumbaron para el piso y me dieron otro cargo de que estaba obstruyendo y ni como estar obstruyendo ya estaba bien amarrado", agrega Ricardo Guerra, amigo de los Yanez en Cameron Park.

Los oficiales del sheriff, según el reporte oficial, solo intentaron arrestar a Rolando Yáñez y Rolando Yáñez Jr., pero resistieron físicamente los esfuerzos de los uniformados para poder esposarlos. Rolando Yáñez Jr. agredió a los oficiales del sheriff Antonio Martínez y Josías Albina, quienes fueron golpeados mientras intentaban arrestarlo obligando a los oficiales a desplegar el taser para lograr el cumplimiento del arresto de Rolando Yanez Jr.

"Y le digo por qué los están golpeando cálmate, pues que tienes no te está haciendo nada y me hace con el traste me apunta y me dice move back no te estoy haciendo nada ni él y no me estés apuntando y ni se ocurra por qué estoy embarazada", agrega Jovana García, familiar de los detenidos y residente de Cameron Park Brownsville.

"Nos tumbaron a todos y no estábamos haciendo nada y aquí tengo rasguños y golpes, todo moretones", agrega Ricardo Guerra, amigo de los Yánez en Cameron Park

El sr. Rolando Yáñez está acusado de obstrucción o represalia, el cual es considerado un delito grave de tercer grado y de resistirse al arresto, mientras que su hijo Rolando Yanez Jr. Está acusado de interferir con deberes públicos, resistirse al arresto, y asalto a un oficial de paz, un delito grave de segundo grado.

Ambos fueron dejados en libertad después de casi 48 horas de permanecer detenidos y al pagar una fianza superior a los 50 mil dólares, ahora el caso está en manos de la fiscalía del condado Cameron quienes determinarán si los cargos contra rolando yanez padre e hijo proceden o podría ser exonerados.

Mientras que esto sucede con los Yánez y Guerra, los sospechosos de realizar disparos de armas de distintos calibres en vía pública en la colonia Cameron Park permanecen libres sin enfrentar las consecuencias de tan peligrosa conducta social.