La DEA realiza evento de devolución de medicamentos vencidos

Cada año la DEA realiza un evento anual donde se acepta la entrega de medicamentos vencidos sin ninguna pregunta, iniciativa por parte de las autoridades para no dejar que estas drogas caigan en las manos de las personas equivocadas.

Este evento se realiza dos veces al año por parte de agentes de la DEA para que las personas puedan deshacerse de sus medicamentos de la manera correcta.

Según la FDA, los medicamentos caducados son menos eficiente y pueden producir un peligro al medio ambiente.

El desecho de los medicamentos también reduce la posibilidad de que otra persona abuse de la medicina.

La DEA recolecta los medicamentos y los queman en un lugar seguro. El pasado octubre, agentes de esta institución se deshicieron de más de 3.000 libras de medicamentos.

"Deberías deshacerte de eso, tan pronto como ya no lo necesites, tan pronto como ya no cumpla con tus necesidades médicas, te hayas recuperado de una lesión, de una cirugía, no tomaste todos los medicamentos, no es necesario que esté por ahí. Recuerde, siempre existe la posibilidad de que alguien haga un mal uso accidental o intencional de esa droga, particularmente sustancias controladas, como los analgésicos", comentó Ed Townsend, representante de la DEA en el distrito de Mcallen.

Los medicamentos pueden ser entregados en sus envases o en bolsas transparentes. También podrá llevar medicamentos sin receta, pero no aceptarán agujas.

El evento se realizará el próximo sábado de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en diferentes locaciones del Valle.

Para ver la lista completa de las ubicaciones donde puede deshacerse de sus medicamentos caducados, haz clic aquí.